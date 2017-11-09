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سياسة|الكويت

الكويت تدعو رعاياها في لبنان إلى المغادرة فورا

9/11/2017

دعت الخارجية الكويتية المواطنين الكويتيين المتواجدين في لبنان إلى مغادرتها فورا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله الخميس إنه "نظرا إلى الأوضاع التي تمر بها جمهورية لبنان الشقيقة وتحسبا لأي تداعيات سلبية لهذه الأوضاع، وحرصا منها على أمن وسلامة مواطنيها، فإنها تطلب من كافة المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا في لبنان إلى المغادرة فورا".

ودعا المصدر "المواطنين إلى عدم السفر إلى لبنان متمنيا للأشقاء في لبنان تجاوز هذه المرحلة الصعبة بما يحقق أمنهم واستقرارهم".

كانت السعودية قد طالبت مواطنيها الخميس بمغادرة لبنان على الفور، كما دعت رعاياها بعدم التوجه إلى لبنان من أي وجهة دولية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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(الجزير مباشر)
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