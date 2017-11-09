الشرطة تستجوب نتنياهو للمرة الخامسة في إطار قضية فساد

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة استجوبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الخميس للمرة الخامسة للاشتباه في تورطه في فساد.

ووصل محققو الشرطة بسيارة مساء الخميس لمقر إقامة نتنياهو الرسمي الذي شهد جلسات الاستجواب السابقة.

ورفض مسؤولون في الشرطة وفي مكتب نتنياهو التعليق، لكن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت نبأ استجوابه مجددا على نطاق واسع دون الاستشهاد بمصادر.

ولم توجه أي اتهامات لنتنياهو الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات.

ونتنياهو في السلطة منذ عام 2009، لكنه مشتبه به في قضيتين إحداهما تتعلق بتلقي هدايا من رجال أعمال والأخرى تتعلق بمحادثات أجراها مع ناشر صحيفة إسرائيلي عن الحد من المنافسة في مجال الأخبار مقابل الحصول على تغطية تفضيلية لسياساته.

وقالت الشرطة هذا الأسبوع إن أحد المقربين من نتنياهو خضع للاستجواب في إطار تحقيق مستقل في عقد مع ألمانيا لشراء غواصة بملياري دولار.