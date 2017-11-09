السيسي في رده على سؤال بشأن إيران وحزب الله: أعارض الحرب

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء إنه يعارض فكرة توجيه ضربات عسكرية ضد إيران أو جماعة حزب الله اللبنانية لأن هناك ما يكفي من الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وسئل السيسي عن اعتقاده بشأن احتمال شن مثل هذه الضربات في جلسة أسئلة وأجوبة مع الصحفيين بعد يومين من اتهام السعودية للبنان بإعلان الحرب عليها من خلال أفعال حزب الله "العدوانية".

وقال السيسي إنه يعارض الحرب من دون أن يحدد من قد ينفذ ضربات عسكرية.

وعندما سئل بشأن عمليات الاحتجاز في السعودية ضمن حملة لمحاربة الفساد قال السيسي إن الوضع في السعودية مطمئن ومستقر.