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سياسة|مصر

السيسي في رده على سؤال بشأن إيران وحزب الله: أعارض الحرب

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
8/11/2017

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء إنه يعارض فكرة توجيه ضربات عسكرية ضد إيران أو جماعة حزب الله اللبنانية لأن هناك ما يكفي من الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وسئل السيسي عن اعتقاده بشأن احتمال شن مثل هذه الضربات في جلسة أسئلة وأجوبة مع الصحفيين بعد يومين من اتهام السعودية للبنان بإعلان الحرب عليها من خلال أفعال حزب الله "العدوانية".

وقال السيسي إنه يعارض الحرب من دون أن يحدد من قد ينفذ ضربات عسكرية.

وعندما سئل بشأن عمليات الاحتجاز في السعودية ضمن حملة لمحاربة الفساد قال السيسي إن الوضع في السعودية مطمئن ومستقر.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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