السعودية تطلب من رعاياها مغادرة لبنان فورا

طلبت المملكة السعودية من رعاياها بلبنان مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن، كما طالبتهم بعدم التوجه إليها من أي وجهة دولية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية قوله "بالنظر إلى الأوضاع في الجمهورية اللبنانية فإن المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة، كما تنصح المواطنين بعدم السفر إلى لبنان من أي وجهة دولية".

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري فجأة استقالته من منصبه يوم السبت من السعودية مما دفع لبنان إلى أزمة سياسية عميقة أعادته إلى صدارة الصراع الإقليمي بين السعودية وإيران.

وفي خطاب استقالته، هاجم الحريري إيران وحزب الله واتهمهما بزرع الفتنة في العالم العربي، وقال إنه يخشى اغتياله.

ونقلت تقارير إخبارية عن مسؤول بارز في الحكومة اللبنانية الخميس قوله إن لبنان يعتقد أن السعودية تحتجز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وقال المسؤول اللبناني الكبير: "لبنان يتجه إلى الطلب من دول أجنبية وعربية الضغط على السعودية لفك احتجاز رئيس الحكومة سعد الحريري.. نحن نعتبر أننا لم نتسلم الاستقالة بعد وسعد الحريري لا يزال رئيس حكومتنا".

وأضاف المسؤول، الذي طلب من رويترز عدم نشر اسمه لأن الحكومة لم تعلن رسميا بعد عن هذه المبادرة: "الإبقاء على الحريري مقيد الحرية في الرياض يشكل اعتداء على السيادة اللبنانية. كرامتنا من كرامته وسوف نعمل مع الدول على إعادته إلى بيروت صونا لهذه الكرامة".