السعودية: استجواب 208 في تحقيقات فساد تتعلق بـ 100 مليار دولار

قال النائب العام السعودي (الخميس) إنه جرى استدعاء 208 أشخاص للاستجواب في تحقيق فساد واسع النطاق وتقرر الإفراج عن سبعة منهم دون توجيه اتهامات.

وقال النائب العام الشيخ سعود المجيب في بيان: "بناء على تحقيقاتنا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية نقدر أن 100 مليار دولار على الأقل أسيء استخدامها من خلال فساد واختلاس ممنهج على مدى عقود".

وكرر المجيب تصريحات مسؤولين كبار بأن الأنشطة التجارية لم تتأثر بالحملة وأن الحسابات البنكية الشخصية وليست التجارية هي التي جمدت.

وقال البيان إنه "نظراً لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي الصادر في 15 صفر 1439هـ الموافق 4 نوفمبر 2017م، هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم".

وأضاف: "هناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكنه لن يتم الكشف عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية".

وقال مصرفيون ومحامون (الثلاثاء) إن بنوكا سعودية جمدت أكثر من 1200 حساب بنكي تابعة لأفراد وشركات في المملكة، ضمن هذه التحقيقات.

وتشمل التحقيقات عشرات من أفراد الأسرة الحاكمة ومسؤولين ورجال أعمال بارزين، إذ يواجهون اتهامات بغسل أموال والرشوة وابتزاز مسؤولين واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.

وضمت قائمة المحتجزين اثنين من أبناء العاهل السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز، وهما الأمير متعب، وزير الحرس الوطني المعفى من منصبه هذا الأسبوع، والأمير تركي أمير منطقة الرياض سابقا، والأمير تركي بن ناصر، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة السابق، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد نائب وزير الدفاع السابق.

ومن أبرز الوزراء الحاليين الذين تم اعتقالهم إبراهيم العساف وزير الدولة الحالي ووزير المالية السابق، وعادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط، وعبد الله السلطان، قائد القوات البحرية، وخالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق، ومحمد الطبيشي، رئيس المراسم الملكية في الديوان الملكي السعودي سابقا، وعمرو الدباغ، محافظ هيئة الاستثمار السابق، وسعود الدويش، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة الاتصالات السعودية.

ومن أبرز رجال الأعمال الموقوفين الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة القابضة، والملياردير صالح كامل، مالك شبكة إيه آر تي الإعلامية، والوليد الإبراهيم، مالك مجموعة mbc، وخالد الملحم، المدير العام لشركة الخطوط الجوية السعودية السابق، وبكر بن لادن، رئيس مجموعة بن لادن، ورجل الأعمال محمد العمودي.