الرئيس اللبناني يلتقي وفدا من حركة حماس

التقى الرئيس اللبناني ميشيل عون اليوم الخميس، وفدا من قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برئاسة رئيس مكتب العلاقات العربية الإسلامية في المكتب السياسي "عزت الرشق".

وأطلع الوفد الرئيس اللبناني على آخر التطورات المرتبطة بالمصالحة الفلسطينية، وأكد الرئيس اللبناني أن القضية الفلسطينية تبقى في أولى اهتماماته.

كما التقى وفد حماس برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وأوضح المسؤول الإعلامي لحركة حماس في الخارج رأفت مرة، أن زيارة الوفد للبنان، تأتي في إطار التواصل مع المكونات السياسية اللبنانية الأساسية، لوضعها في صورة تطورات ملف المصالحة الوطنية، وأيضا لبحث أوضاع المخيمات في لبنان.

وقال إن حماس وضعت الرئاسة اللبنانية إضافة إلى المكونات السياسية الرئيسية في لبنان في صورة ملف المصالحة، والتطورات الحاصلة على الساحة الفلسطينية.

وأكد أسامة حمدان ممثل حماس في لبنان، أن زيارة وفد حماس إلى لبنان تأتي في سياق توجهات الحركة لاطلاع القادة العرب والمسلمين على واقع وآفاق الوضع الفلسطيني ووضعهم في صورة تطورات ملف المصالحة، لا سيما بعد توقيع اتفاق المصالحة الأخير في القاهرة الشهر الماضي، ولا علاقة له بأي أجندات أخرى.

وأعلنت حماس، الشهر الماضي من القاهرة حلّ اللجنة الإدارية في غزة، ودعت حكومة الوفاق لتسلم إدارة القطاع، قبل أن توقع مع حركة فتح اتفاق المصالحة وتبدأ بتسليم الوزارات والمعابر إلى السلطة الفلسطينية.