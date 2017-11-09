البطريرك الماروني اللبناني يعتزم زيارة السعودية للقاء الحريري

يعتزم البطريرك الماروني في لبنان بشارة الراعي زيارة السعودية الأسبوع المقبل على أمل اللقاء برئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري.

وقال المتحدث باسم البطريرك إنه تلقى ردا إيجابيا من مسؤولين سعوديين بشأن احتمال الاجتماع مع سعد الحريري الذي استقال من منصب رئيس الحكومة اللبنانية.

وقال المتحدث وليد غياض إن البطريرك سينقل إلى المملكة رسالة مفادها أن لبنان لن يتحمل أي صراع. وأضاف أن اجتماعا سيعقد "من حيث المبدأ" بين الراعي والحريري.

واستقال الحريري من العاصمة السعودية الرياض مطلع الأسبوع، وما يزال هناك حتى الآن.

وقال تيار المستقبل، الذي يتزعمه سعد الحريري، إن عودة الحريري ضرورية "لاستعادة الاعتبار والاحترام للتوازن الداخلي والخارجي للبنان في إطار الاحترام الكامل للشرعية اللبنانية".

وجاء بيان التيار مع تصريح مسؤول كبير في الحكومة اللبنانية لوكالة رويترز الخميس بأن لبنان يعتقد أن السعودية تحتجز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.