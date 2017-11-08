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سياسة

منظمة العمل الدولية تسقط شكاوى ضد قطر

8/11/2017

ألغى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة إجراءات دعوى تقدم بها 11 عاملا ضد قطر بتهمة انتهاك حقوقهم الأساسية.

 كما صوّت المجلس لصالح تأييد برنامج التعاون التقني بين المنظمة وقطر.

وخلال اجتماع المنظمة اليوم في جنيف، عبرت ممثلة العمال في منظمة العمل الدولية عن الارتياح للقرارات والإجراءات التي اتخذتها قطر، كما أكدت ممثلة أستراليا، وهي متحدثة باسم دول عدة في المنظمة، تأييدها للاتفاق بين قطر والمنظمة وغلق ملف الدعوى ضد الدوحة.

وبدورها رحبت ممثلة الولايات المتحدة وكذلك ممثلة الاتحاد الأوربي في المنظمة الدولية للعمل بالتزام قطر بإصلاح نظام حماية العمال الأجانب وإصلاح قانون العمل، وعبرت عن تأييدها لوقف إجراءات الدعوى.

ومن المقرر أن يشهد مقر المنظمة في وقت لاحق من اليوم التوقيع على اتفاق للتعاون الفني بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية لثلاث سنوات، تلتزم بموجبه قطر بمواءمة قوانين المنظمة ومعايير العمل الدولية، والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل.

وقال وزير العمل القطري عيسى بن سعد الجفالي النعيمي في كلمة أمام اجتماع المنظمة إن حكومة قطر تعمل في توفير ظروف عمل كريمة للعمال الوافدين والمحليين. وشكلت قطر لجانا بشأن نزاعات العمل وتبحث وضع حد أدنى للأجور دون تمييز.

وذكر النعيمي أن قطر ستظل حريصة على ضمان كل حقوق العمال وحماية مصالحهم مضيفا أنها ملتزمة ببرنامج مدته ثلاث سنوات للتعاون الفني مع منظمة العمل الدولية.

المصدر : الجزيرة + رويترز
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