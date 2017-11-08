مسؤول أممي: الوضع الإنساني باليمن من أسوأ الأزمات في العالم

حذر مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، جورح خوري، الأربعاء، من أن إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية في اليمن سيؤدي إلى تردي الأوضاع أكثر في البلاد.

وأضاف خوري، عبر حسابه على "تويتر" أن "الوضع الإنساني في اليمن يعتبر واحدا من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم".

وأمس الأول الاثنين أعلنت قيادة التحالف الذي تقوده السعودية، إغلاق كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية في اليمن، وذلك بشكل مؤقت، على خلفية إطلاق الحوثيين صاروخا بالستيا باتجاه مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، السبت الماضي.

ونوه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يانس لاركيه، إلى تقارير تفيد بأن إغلاق المنافذ "بدأ في التأثير (سلباً) على الحياة اليومية لليمنيين في بعض المناطق، مع الارتفاع الحاد في سعر الوقود بنسبة وصلت إلى 60%، وسعر غاز الطهي بنسبة 100%، فيما تقف السيارات في صفوف طويلة أمام محطات الوقود.

وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه البالغ بشأن الآثار السلبية السريعة المحتملة لإغلاق موانئ اليمن، على الوضع الإنساني الصعب بالفعل؛ حيث يصارع 7 ملايين شخص (من أصل 27.5 مليون نسمة) ظروفًا تشبه المجاعة.

ويشهد اليمن، منذ نحو 3 أعوام، حربًا بين القوات الحكومية المسنودة بقوات التحالف من جهة، والحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، من جهة ثانية.

وخلفت الحرب أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، فضلًا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير، أدى إلى أزمات متتالية.