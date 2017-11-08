مجلس الأمن يبحث الوضع الإنساني في اليمن

قرر مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع الأربعاء حول اليمن بعدما أغلق التحالف الذي تقوده السعودية موانئ الدولة التي تعصف بها الحرب.

وجاءت الدعوة إلى الاجتماع المغلق غير الرسمي بناء على طلب السويد لبحث الوضع الإنساني في اليمن، بعد أن أطلق الحوثيون صاروخا على العاصمة السعودية الرياض ما دفع التحالف العربي إلى غلق جميع الموانئ ردا على ذلك.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش للصحفيين الثلاثاء إن منع الوصول إلى المطارات والموانئ والطرق البرية يمكن أن يكون له "تأثير سلبى هائل على الوضع الذى كان كارثيا بالفعل".

وأضاف دوجاريك أن الأمم المتحدة لديها بعض مخزونات المواد الغذائية بالفعل في اليمن، ولكن المخاوف من الحصار طويل الأمد يمكن أن تزيد أيضا من الطلب على الإمدادات وترفع أسعار الغذاء والوقود بشكل أكبر.