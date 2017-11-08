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سياسة

لجنة حقوق الإنسان في قطر: نسعى لتحالف دولي لمواجهة آثار الحصار

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري
7/11/2017

أكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، إن الدول المتسببة في الحصار تتمادى بشكل متعمد في إطالته.

وأضاف أن هناك حشدا دوليا ضد الحصار على قطر وتجاوبا كبيرا مع القضية الإنسانية التي أثارتها اللجنة.

وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان تسعى لإنشاء تحالف دولي لمناهضة آثار الحصار على المدنيين ومعاقبة المتسببين في انتهاكات حقوقهم الأساسية.

وقال المري إن الحصار أطال أمد الأزمة الإنسانية في منطقة الخليج أكثر مما تستحق وأنه لا متضرر سوى الشعوب، وأن الوقت قد حان لتحركات قانونية عاجلة تلاحق المتسببين في انتهاكاته سواء كانوا أشخاصاً أو مؤسسات.

جاءت تصريحات المري خلال لقائه بالعاصمة الإيطالية روما مع عدد من ممثلي الجمعيات والمنظمات الحقوقية الإيطالية والإعلاميين، بحضور عبدالعزيز بن أحمد المالكي، سفير دولة قطر لدى إيطاليا.

وقال المري خلال اللقاء إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شكلت من خلال اتصالاتها شبكة مؤيدين كبيرة وتعاطفا لا محدودا مع ضحايا الحصار.

ونوه إلى أن دول الحصار حاصرت إنسان الخليج وانتهكت حقوقه الاساسية أكثر من حصارها لدولة قطر التي أكد مسؤولوها استقرار أوضاعها في المسارين السياسي والاقتصادي.

ولفت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنه لا توجد نية لدول الحصار لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية، بل هنالك تهديد بإطالتها الى جانب تصريحات بمزيد من العقوبات على المدنيين.

وأكد المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصدد دراسة خيارات أخرى لرفع الغبن عن المواطنين والمقيمين بدولة قطر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية
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