قطر تفتتح ملحقية عسكرية لها في الكويت

افتتح رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم، الأربعاء، ملحقية عسكرية لبلاده في الكويت.

وفي بيان صادر عن وزارة الدفاع القطرية اليوم، اعتبر الملحق العسكري القطري لدى الكويت، اللواء الركن إبراهيم سعد الكبيسي، أن "افتتاح الملحقية (المذكورة) يعكس توسع المصالح المشتركة وما وصلت إليه آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات لاسيما في المجال الدفاعي والتعاون العسكري.

وأوضح أن "هذه الملحقية تعد جسرا للتواصل والتعاون المثمر بين القوات المسلحة القطرية وقيادة الجيش الكويتي، وأداة لتعزيز أواصر المحبة والإخاء من خلال تقديم أفضل الفرص التعليمية والدورات التدريبية للطلاب العسكريين، ودعم المبتعثين من الطرفين بكل الوسائل التي تجعلهم قادرين على تحقيق الأهداف التدريبية والأكاديمية".

في السياق ذاته، اعتبر مدير التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية، المقدم الركن نواف بن مبارك بن سيف، أن "هذا المقر الجديد وما سيوفره من إمكانيات، دليلا على تطور العلاقات الدفاعية بين دولة قطر ودولة الكويت".

وأضاف، عبر البيان، أن هذا التدشين يأتي في إطار تطوير نظام الملحقيات العسكرية والدفاعية بوزارة الدفاع، والتي بدورها تعد أحد عناصر خطة التطوير والتحديث الشاملة للقوات المسلحة القطرية ليتناسب مع المنظور الدفاعي الحديث لدولة قطر والعلاقات الدفاعية العسكرية مع الدول الشقيقة والصديقة.

وشارك في الافتتاح رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر الذي أكد استعداد الجيش للتعاون مع الملحقية وتذليل العقبات في سبيل نجاح عملها.