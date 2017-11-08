شاهد: يمنيون ينددون بإغلاق المنافذ وأسعار الوقود ترتفع بصنعاء

بينما قفزت أسعار الوقود ليلا اصطفت طوابير طويلة من السيارات والدراجات النارية أمام محطات التزود بالوقود في العاصمة اليمنية صنعاء الثلاثاء.

وجاء ارتفاع أسعار الوقود في أعقاب إعلان التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ويقاتل حركة الحوثي في اليمن يوم الاثنين (6 نوفمبر تشرين الثاني) أنه سيغلق جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية إلى اليمن "لوقف وصول الأسلحة للحوثيين من إيران".

ودعت الأمم المتحدة التحالف بقيادة السعودية إلى إعادة فتح طرق مرور المساعدات إلى اليمن قائلة إن واردات الغذاء والدواء حيوية لنحو سبعة ملايين نسمة يواجهون المجاعة في البلد الذي يشهد بالفعل أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن المكتب سيدرس ما إذا كان الإغلاق يصل إلى مستوى "العقاب الجماعي" الذي يجرّمه القانون الدولي.

وارتفع سعر زيت الطهي أيضا بشكل كبير بعد الإعلان السعودي الأمر الذي أخذ اليمنيين على حين غرة فوصف بعضهم التحرك بأنه "ظالم" و "جريمة إنسانية".

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تدعو إلى السماح للمساعدات الدوائية بالوصول إلى اليمن لمكافحة وباء الكوليرا الذي تسبب في 2194 حالة وفاة و908 آلاف و702 حالة اشتباه بالإصابة بالمرض منذ ظهوره في أبريل نيسان.