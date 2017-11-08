شاهد: مقطع فيديو يظهر مكان احتجاز أمراء ومسؤولين سعوديين

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ما يبدو أنه مكان نوم عدد من الحراس المكلفين بحراسة أمراء ورجال أعمال ومسؤولين سعوديين محتجزين في فندق بالعاصمة السعودية.

ويظهر الفيديو، الذي لم يعلم تاريخ التقاطه، ما يبدو أنه مراتب وأغطية وإلى جوارهما بندقية في غرفة كبيرة بفندق ريتز كارلتون في الرياض، حيث تحتجز السلطات هناك العشرات ومن بينهم أمراء ورجال أعمال بارزون ومسؤولون ووزراء سابقون على خلفية ما تقول السلطات إنه تحقيق في تهم بالفساد.

وقال مصرفيون ومحامون (الثلاثاء) إن بنوكا سعودية جمدت أكثر من 1200 حساب بنكي تابعة لأفراد وشركات في المملكة، ضمن هذه التحقيقات.

وتشمل التحقيقات عشرات من أفراد الأسرة الحاكمة ومسؤولين ورجال أعمال بارزين، إذ يواجهون اتهامات بغسل أموال والرشوة وابتزاز مسؤولين واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.

وضمت قائمة المحتجزين اثنين من أبناء العاهل السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز، وهما الأمير متعب، وزير الحرس الوطني المعفى من منصبه هذا الأسبوع، والأمير تركي أمير منطقة الرياض سابقا، والأمير تركي بن ناصر، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة السابق، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد نائب وزير الدفاع السابق.

ومن أبرز الوزراء الحاليين الذين تم اعتقالهم إبراهيم العساف وزير الدولة الحالي ووزير المالية السابق، وعادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط، وعبد الله السلطان، قائد القوات البحرية، وخالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق، ومحمد الطبيشي، رئيس المراسم الملكية في الديوان الملكي السعودي سابقا، عمرو الدباغ، محافظ هيئة الاستثمار السابق، وسعود الدويش، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة الاتصالات السعودية.

ومن أبرز رجال الأعمال الموقوفين الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة القابضة، والملياردير صالح كامل، مالك شبكة إيه آر تي الإعلامية، والوليد الإبراهيم، مالك مجموعة mbc، وخالد الملحم، المدير العام لشركة الخطوط الجوية السعودية السابق، وبكر بن لادن، رئيس مجموعة بن لادن، ورجل الأعمال محمد العمودي.