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شاهد: رؤساء بلديات كتالونيا يحتشدون في بروكسل دعما لرئيس الإقليم المقال

8/11/2017

وصل المئات من رؤساء البلديات الكتالونية إلى بروكسل، الثلاثاء، وتجمعوا أمام المفوضية الأوربية دعما لزعيم إقليم كتالونيا المخلوع كارلس بودغمون ووزراء آخرين فروا إلى بلجيكا.

وقال رؤساء بلديات كديفيد غانا، رئيس بلدية ريودورا، وأسرتيد دسد، رئيس بلدية أنجلز، إنهم جاءوا إلى "قلب أوربا" لكي يطلبوا من الاتحاد الأوربي أن يصغي إلى رسالتهم والضغط على إسبانيا "لكي تكون عادلة مع الناس الذين وضعتهم في السجن دون ذنب".

وأضاف دسد "لدينا العديد من الرسائل.. أولها، أن نقول لأعضاء الحكومة الكتالونية الموجودين هنا أننا نقف معهم وندعمهم.. بالنسبة لنا، ما زال بودغمون رئيسنا".

وتابع "نريد أن نشكر بلجيكا على الترحيب بهم (بودغمون ووزراء آخرين) والسماح لنا ببعض الوقت.. نطلب من أوربا أن تصغي لنا.. نشعر بأننا أوربيين ونحن هناك في قلب أوربا لكي نقول ذلك".

وردد رؤساء البلديات النشيد الكتالوني وسط هتافات من مؤيدين، رافعين أعلام كتالونيا ومطالبين بـ"الحرية للسجناء السياسيين"، بينما هتف محتجون إسبان "تحيا إسبانيا وكتالونيا".

المصدر : أسوشيتد برس
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