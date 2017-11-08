شاهد: الضباب الدخاني يخنق نيودلهي ويجبرها على غلق مدارسها

قررت سلطات نيودلهي، الأربعاء، إغلاق كافة مدارس المدينة حتى الأحد القادم، وذلك مع تدهور مستويات التلوث، إذ غلَّف العاصمة الهندية غطاء سميك من الضباب الدخاني الخطر.

واستيقظت المدينة لليوم الثاني على مستويات كثيفة من الضباب الدخاني، ووفقًا للمراكز الحكومية لرصد جودة الهواء فقد وصل التلوث إلى مستوى "خطير" عند 471.

وتشير القراءة القصوى إلى 500، وينظر إلى أي قراءة أعلى من 400 بأنها غير صحية من قبل الهيئة المركزية للسيطرة على التلوث.

وكافح السكان في نيودلهي للتنفس، الأربعاء، إذ ظلت العاصمة الهندية تحت غطاء سميك من الضباب السام، ونصح الدكتور كريشان كومار أغروال رئيس الجمعية الطبية الهندية، الناس بالبقاء في منازلهم، فيما اشتكى تلاميذ المدارس من السعال الشديد وآلام بالعينين.

وكتب نائب رئيس وزراء دلهي مانيش سيسوديا على موقع تويتر "نوعية الهواء في دلهي تتجه للأسوأ. وفي مثل هذا الموقف لا يمكننا أن نجازف بصحة الأطفال. سيتم إغلاق كافة المدارس الخاصة والحكومية حتى الأحد القادم لجميع الصفوف".

وكان قد قال للصحفيين، الثلاثاء "بما أن الأطفال معرضون للخطر، سوف تبقى جميع المدارس الابتدائية حتى الصف الخامس ( 10 أعوام) مغلقة، كما لن يسمح بالتجمعات الصباحية والأنشطة الخارجية في الهواء الطلق بالنسبة للطلاب الأكبر سنًا".

وأضاف "كما أصدرنا مذكرة تحذيرية بالنسبة للفئات الأكثر عرضة للضرر مثل كبار السن ومصابي الربو والمصابين بأمراض القلب والحوامل، حيث طالبناهم بالالتزام بالحذر وعدم الخروج في الصباح أو المساء".

وكانت نيودلهي قد استيقظت على سحابة كثيفة من الدخان تغطي سماء المدينة، الثلاثاء، وسجلت مستويات التلوث معدلات أعلى من الحدود الأمنة، فيما لا تزال تخيم طبقة بنية سميكة من السخام على المدينة، الأربعاء، وبدأ سكانها يشعرون بألم شديد في العينين والتهاب في الأنف والحلق.

وقالت سونيتا نارين مديرة مركز بحوث العلوم والبيئة، إن حكومة دلهي كانت قد وجهت إلى تنفيذ خطة تقنين السيارات الفردية حتى في حالة تدهور الوضع.

وتعتبر انبعاثات المركبات والغبار من مواقع البناء هي العوامل المسؤولة عن ارتفاع معدل التلوث، إلى جانب حرق المزارع.