حكم نهائي بسجن الناشط المصري علاء عبد الفتاح 5 سنوات

قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة النقض أيدت اليوم الأربعاء حكما بسجن الناشط الحقوقي البارز علاء عبد الفتاح لمدة 5 سنوات في قضية تظاهر دون تصريح ليصبح حكما نهائيا غير قابل للطعن.

ومحكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد.

وترجع القضية إلى مظاهرة نظمت أمام البرلمان بوسط القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 احتجاجا على صدور قانون يحظر التظاهر دون إذن السلطات الأمنية.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في فبراير/شباط 2015 بالسجن المشدد لمدد تراوحت ما بين 3 إلى 5 سنوات بحق 20 متهما من بينهم علاء عبد الفتاح، وأقرت حكما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما بحق 3 متهمين آخرين في القضية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

وأثار القانون اعتراضات واسعة من منظمات حقوقية دولية ومحلية اعتبرت أنه يقيد الحق في التعبير.