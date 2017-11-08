الخطوط القطرية تحصد جائزة أفضل شركة طيران في غرب آسيا

فازت الخطوط الجوية القطرية بجائزة "أفضل شركة طيران كاملة الخدمات في غرب آسيا" للمرة الثالثة على التوالي وذلك خلال جوائز مستقبل تجربة السفر آسيا 2017 التي جرت في سنغافورة.

وساهم التزام الخطوط الجوية القطرية بقيم السلامة والأمن والابتكار وجودة الخدمات في الفوز بعدة جوائز عالمية، بما في ذلك الفوز بجائزة "أفضل خطوط طيران في العالم لعام 2017" للمرة الرابعة من جوائز سكاي تراكس العالمية.

كما حصدت الناقلة الوطنية لدولة قطر خلال الحفل جائزة "أفضل خطوط طيران في الشرق الأوسط" وجائزة "أفضل درجة رجال أعمال في العالم" وجائزة "أفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في العالم".

كما حصل السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، على لقب "أفضل رئيس تنفيذي لشركة طيران في العام"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مركز كابا للطيران الذي أقيم في سنغافورة أيضا ضمن قمة كابا آسيا 2017.

وأوضح بيان صادر عن الناقلة، أن الباكر فاز بالجائزة نظير تأثيره الإيجابي على قطاع الطيران العالمي، وامتلاكه أسلوب تفكير استراتيجي يهدف إلى الابتكار وتحقيق النمو لأعمال الخطوط الجوية القطرية وقطاع الطيران العالمي.

وأفاد الرئيس التنفيذي للناقلة بأن الفوز بجائزة أفضل رئيس تنفيذي لشركة طيران في العام من كابا، تأتي لتكمل عاماً مليئاً بالإنجازات للخطوط الجوية القطرية، كما أنه يصادف الاحتفال بمرور 20 عاماً على إطلاق عمليات الخطوط الجوية القطرية ونموها من شركة طيران إقليمية إلى شركة طيران عالمية.

من جانبه، أوضح السيد بيتر هاربسون الرئيس التنفيذي لكابا -المؤسسة المستقلة التي توفّر معلومات متعلّقة بالأسواق ومعلومات حول قطاع الطيران العالمي- أن السيد أكبر الباكر ساهم في مساعدة الخطوط الجوية القطرية على الوقوف أمام جميع التحديات التي واجهتها هذا العام، وفي نفس الوقت، استمرت خطط التوسع لدى الخطوط الجوية القطرية على قدم وساق وأوجدت مسارات نمو جديدة.

جدير بالذكر أن فوز الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية بهذه الجائزة يأتي بعد انتخابه لرئاسة مجلس المحافظين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) اعتبارا من يونيو 2018.