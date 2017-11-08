التحالف العربي يقصف السفارة السعودية في صنعاء

قصفت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، مبنى السفارة السعودية وسط صنعاء بثلاثة صواريخ على الأقل، لأول مرة منذ انطلاق عمليات "عاصفة الحزم" في مارس/آذار 2015.

ولم تتضح دوافع القصف، لكن معلومات غير مؤكدة أفادت بأن التحالف تلقى معلومات بوجود شخصيات مطلوبة داخل السفارة، بينما قال آخرون إن الحوثيين كانوا قد خزنوا في ساحتها معدات عسكرية ثقيلة، ومنها منصات لإطلاق الصواريخ.

ويأتي هذا في وقت تحتدم فيه المواجهة بين الطرفين، حيث أعلن التحالف هذا الأسبوع إغلاقا مؤقتا لكل المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، بعدما أطلق الحوثيون صاروخا باليستيا على مطار الرياض.

وأطلق الحوثيون تهديدات متتالية بقصف مطارات وموانئ السعودية والإمارات ردا على إغلاق المنافذ، الذي وصفوه بأنه "أقصى درجات النزال في الحرب".