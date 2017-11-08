أمير قطر يعزي ملك السعودية وولي عهده في وفاة بن مقرن

بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ببرقيات تعزية ومواساة إلى العاهل السعودي وولي عهده في وفاة نائب أمير منطقة عسير منصور بن مقرن، الذي لقي مصرعه في حادث تحطم مروحية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن أمير البلاد بعث برقيات تعزية ومواساة إلى "أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والأمير مقرن بن عبد العزيز".

وجاءت التعازي بوفاة "الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز، والمسؤولين الذين قضوا جراء الحادث الأليم"

ودعا أمير قطر في برقيته بالرحمة للضحايا وبالصبر والسلوان لذويهم والأسرة المالكة.

ولقي الأمير منصور بن مقرن، نائب أمير منطقة عسير، ونجل ولي العهد الأسبق الأمير مقرن، مصرعه الأحد، في تحطم مروحية كانت تقله مع عدد من المسؤولين السعوديين.

وتأتي تعزية أمير قطر في وقت تعصف بالخليج أزمة حادة، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو / حزيران الماضي.

وفرضت الدول الأربع على قطر "إجراءات عقابية" بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، وقالت إنها تواجه حملة "افتراءات وأكاذيب".