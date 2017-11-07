ولي العهد السعودي يتهم إيران بشن "عدوان مباشر" ضد بلاده

اتهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إيران بتزويد الحوثيين في اليمن بالصواريخ، معتبرا أن هذا الأمر يمثل عدوانا عسكريا ومباشرا ضد المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (الثلاثاء) عن ولي العهد قوله في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون "إن ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بالصواريخ يعد عدواناً عسكرياً ومباشراً من قبل النظام الإيراني، وقد يرقى إلى اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد المملكة".

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودية قد اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض يوم السبت.

وتقود السعودية منذ مارس / آذار 2015 تحالفا عسكريا في اليمن دعما للحكومة المعترف بها، في مواجهة الحوثيين المتحالفين مع الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح.

وتتهم السعودية إيران بمد الحوثيين بالسلاح، الأمر الذي تنفيه طهران التي تؤكد دعمها السياسي للحوثيين.