شاهد: سيارة تقتحم فصلا بمدرسة وتقتل تلميذين في أستراليا

لقي تلميذان مصرعهما في مدينة سيدني الأسترالية، الثلاثاء، إثر اقتحام سيارة فصلا في إحدى مدارس المدينة.

وأعلنت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز التي تقع فيها الولاية، أن سائقة السيارة، التي تبلغ من العمر 52 عاما، فقدت السيطرة لسبب لم يعرف بعد، واصطدمت بفصل دراسي في مدرسة بانكسيا الابتدائية بمنطقة غريناكير جنوب غربي سيدني.

وأضافت الشرطة أن 24 تلميذا كانوا في الفصل وقت الحادث، لقي اثنان منهم مصرعهما، وأصيب 21 آخرون، أحدهم في حالة خطرة.

وقال ستوارت سميث، المسؤول بالشرطة، للصحفيين إن خمسة تلاميذ نقلوا إلى المستشفى، وإن تلميذين (8 أعوام) لقيا مصرعهما، في حين أصيب 20 تلميذا على الأقل.

وبحسب وسائل إعلام محلية، كان هناك 24 تلميذا ومعلم في الفصل وقت وقوع الحادث.

من جانب آخر قالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان لها إنه قد تم توجيه اتهامين لقائدة السيارة، وهما القيادة الخطيرة التي تسبب الوفاة، والقيادة بإهمال مما يؤدي للوفاة، وتم تعليق رخصة المتهمة.

وقد أفرجت الشرطة عن المتهمة بكفالة مشروطة، حيث من المقرر أن تمثل أمام المحكمة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

من ناحية أخرى، قالت ستيفاني رادنيدج، مسؤولة خدمات الطوارئ في نيو ساوث ويلز، إن المسعفين وصلوا إلى "مكان وقوع مذبحة".

وقالت للصحفيين "كان هناك عدد من الأطفال والمعلمين المفجوعين والمقهورين في مكان الحادث المروع، وأضافت: "كانت هناك حالة من الفوضى".