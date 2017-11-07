شاهد: اعتقال رجل هدد بقتل عناصر من الشرطة حول البيت الأبيض

قال جهاز الخدمة السرية الأمريكي، المعني بتأمين الرئيس الأمريكي وعائلته، إنه اعتقل رجلا من تكساس يشتبه في أنه سافر إلى واشنطن لقتل "جميع أفراد الشرطة البيض" حول البيت الأبيض.

وقال الجهاز إن مايكل أريغا، وهو من دالاس، اعتقل بعد ظهر الاثنين بعدما أصدرت الشرطة في مقاطعة مونتغمري في مريلاند تحذيرا بشأنه في منطقة واشنطن.

وأشار جهاز الخدمة السرية في بيان إلى أن أفراد جهاز الخدمة السرية عززوا وضع الاستعداد على الفور وبدأوا في البحث عن أريغا.

وقال إنه بعد أكثر بقليل من ساعة على تلقي التحذير رصد الضباط أريغا قرب البيت الأبيض واقتادوه إلى الحبس دون أي مشكلات.

وذكر جهاز الخدمة السرية أنه تم تسليم المشتبه به إلى شرطة منطقة واشنطن.

وقالت الشرطة في تقرير بشأن الحادث إن أريغا وجّه التهديدات من خلال فيسبوك.