ترمب يرفض تعديل تشريعات حيازة الأسلحة في أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه لا يوجد سبب لتعديل التشريع المتعلق بحيازة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة الأمريكية عقب حادث إطلاق النار في كنيسة بولاية تكساس.

وأضاف ترمب للصحفيين خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارته للعاصمة الكورية الجنوبية سول الثلاثاء: "إذا لم يتم إيقاف المسلح من قبل أشخاص آخرين مسلحين، كان يمكن أن تسوء الأمور أكثر من ذلك" مشيرا إلى أن " المئات" كانوا سيقتلون في هذه الحالة في حين أسفر الحادث عن مقتل 26 شخصا.

وكان أحد الجيران قد أصاب المسلح أثناء مغادرته الكنيسة، وعثر عليه لاحقا ميتا في سيارته، ويتردد أن الشرطة تدرس فرضية أنه انتحر بإطلاق النار على رأسه.

ورد ترمب بغضب على سؤال من صحفي أمريكي حول ما إذا كان يجب تطبيق الفحوصات الدقيقة والصارمة التي يخضع لها المهاجرون في أمريكا على من يشترون الأسلحة أيضا.

وأشار ترامب إلى أنه يعتقد أن مناقشة قضية داخلية أمر غير ملائم "في قلب كوريا الجنوبية".