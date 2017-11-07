ترمب يحذر من القوة الأمريكية على أعتاب كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الثلاثاء خلال لقائه مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، إنهما سيبحثان التجارة والأزمة النووية مع كوريا الشمالية.

وهنأ مون ترمب، وهما جالسان إلى طاولة في مؤتمر في سول، بأول سنة له في منصبه كرئيس للولايات المتحدة مضيفا أنه يقدر جهود ترمب الكبيرة لحل أزمة كوريا الشمالية.

من جانبه، أعرب ترمب عن تقدير الولايات المتحدة لمشتريات كوريا الجنوبية من المعدات العسكرية.

وقال ترمب "جيشكم يزداد قوة. جيشنا سيكون الآن في القريب العاجل على أعلى مستوى. نحن ملتزمون بإنفاق 700 مليار دولار وقد يرتفع هذا الرقم".

ووصف البيت الأبيض رحلة ترمب بأنها تهدف إلى تأكيد تصميم الولايات المتحدة على اتباع نهج متشدد تجاه التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية.