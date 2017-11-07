السنيورة يؤكد أن الحريري سيعود إلى لبنان

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة (الثلاثاء) إن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري سيعود إلى لبنان، بعدما أعلن استقالته من السعودية مطلع الأسبوع.

وقال السنيورة، الذي ينتمي لتيار المستقبل بزعامة الحريري، في تصريحات لوكالة رويترز الثلاثاء: "عودة الرئيس سعد الحريري هي الأولوية على أي أمر آخر".

وأضاف: "أنا على تواصل مع الرئيس الحريري وآخر اتصال كان البارحة".

وقال تلفزيون "المستقبل" اللبناني (الثلاثاء) إن الحريري غادر الرياض في طريقه لأبوظبي لإجراء محادثات مع ولي عهد الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

وكان الحريري قد التقى (الاثنين) بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، بعد يومين من استقالة الحريري المفاجئة في العاصمة السعودية.

وأثارت هذه الاستقالة تكهنات في لبنان بشأن ما إذا كان الحريري قد أٌجبر عليها، بينما تحدث مراقبون عن إمكانية تعرض الحريري للاحتجاز في المملكة، وهو ما نفته السعودية.