السعودية: سنعامل حكومة لبنان كحكومة إعلان حرب

قال وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي إن الرياض لن ترضى أن يكون لبنان مشاركا في حرب على السعودية، وإن بلاده ستعامل حكومة لبنان كحكومة إعلان حرب بسبب حزب الله.

وأشار وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان لوسائل إعلام سعودية إلى أنه تم إبلاغ رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري بأن أعمال العدوان التي يقوم بها حزب الله تعتبر "إعلان حرب على المملكة العربية السعودية من قبل لبنان ومن قبل "حزب الشيطان" (يقصد حزب الله اللبناني)، على حد تعبيره.

وقال السبهان إن على اللبنانيين الاختيار بين السلام وبين الانضواء تحت حزب الله، مشيرا إلى أن المملكة تتوقع من الحكومة اللبنانية أن تعمل على ردع حزب الله.

ونفى الوزير السعودي أن تكون الرياض قد أجبرت الحريري على الاستقالة، معتبرا أنها "أكاذيب يروجها حزب الله وأتباعه".

وأوضح السبهان أن الملك سلمان بن عبد العزيز أبلغ الحريري خلال استقباله الاثنين "عما تتعرض له المملكة من عدوان على أيدي حزب الشيطان (حزب الله) وتم إبلاغه أن هذه الأعمال تعتبر إعلان حرب على المملكة من قبل لبنان وحزب الشيطان".

وقال السبهان إن حزب الله "تحول إلى أداة قتل ودمار للمملكة، يشارك في كل العمليات الإرهابية، ويشارك في إطلاق الصواريخ من اليمن"، مشددا على أنه "إذا وصلت الأمور إلى المضّرة والمشاركة في حرب ضد المملكة، فسوف نقف أمام هذه المحاولات بكل قوة وبكل حزم".

وفي رده على سؤال بأن السعودية كانت تقوم في السابق بالتمييز بين الحكومة وحزب الله، قال السبهان "انتهى زمن التمييز".

ووجّه السبهان انتقادات شديدة للحكومة اللبنانية بسبب ما وصفه بصمتها عن حزب الله على مدار العام الماضي، وقال إن "السكوت على تصرفات الحزب معناه أنهم موافقون ومؤيدون للحزب، وهذا ما لمسناه طوال سنة كاملة".

وأعلن الحريري استقالته من منصبه عبر خطاب متلفز من السعودية، وأعرب عن خشيته من تعرضه للاغتيال، وقال إنه لمس ما يحاك سرا لاستهداف حياته، مشيرا إلى أن المرحلة تشبه المرحلة التي سبقت اغتيال والده رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وأشار إلى الأسباب التي دفعته للاستقالة بقوله إنه يشعر بوجود دولة داخل الدولة، في إشارة إلى حزب الله اللبناني، وشدد على رفضه استخدام سلاح الحزب ضد اللبنانيين والسوريين، وقال إن "تدخل حزب الله تسبب لنا بمشكلات مع محيطنا العربي".

ويوم الأحد، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في كلمة متلفزة إن استقالة الحريري كانت "قرارا سعوديا أُملي على الحريري وأُجبر عليه".