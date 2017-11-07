الحريري يزور الإمارات بعد استقالته في السعودية

قال تلفزيون "المستقبل" اللبناني (الثلاثاء) إن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري غادر الرياض في طريقه لأبوظبي لإجراء محادثات مع ولي عهد الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

وكان الحريري، الذي يتزعم تيار المستقبل اللبناني، قد التقى (الإثنين) بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، بعد يومين من استقالة الحريري المفاجئة في العاصمة السعودية.

وأثارت هذه الاستقالة تكهنات في لبنان بشأن ما إذا كان الحريري قد أٌجبر عليها، بينما تحدث مراقبون عن إمكانية تعرض الحريري للاحتجاز في المملكة، وهو ما نفته السعودية.