البث الحي
سياسة

الحريري يزور الإمارات بعد استقالته في السعودية

سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني
سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني
7/11/2017

قال تلفزيون "المستقبل" اللبناني (الثلاثاء) إن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري غادر الرياض في طريقه لأبوظبي لإجراء محادثات مع ولي عهد الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

وكان الحريري، الذي يتزعم تيار المستقبل اللبناني، قد التقى (الإثنين) بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، بعد يومين من استقالة الحريري المفاجئة في العاصمة السعودية.

وأثارت هذه الاستقالة تكهنات في لبنان بشأن ما إذا كان الحريري قد أٌجبر عليها، بينما تحدث مراقبون عن إمكانية تعرض الحريري للاحتجاز في المملكة، وهو ما نفته السعودية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

قطر تعزي إيران في مقتل فخري زاده وتدعو إلى ضبط النفس

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري (الجزيرة)

باكستان تطلب من الإمارات حل قضية "التأشيرات"

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

حالة تأهب في سفارات إسرائيل حول العالم "خشية انتقام إيران"

السيارة التي استهدف محسن فخري زادة فيها بالقرب من العاصمة الإيرانية

أمريكا تنشر حاملة طائرات في الخليج

حاملة الطائرات الأمريكية- نيميتز- تتزود بالوقود (رويترز أرشيفية)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

غموض في الجزائر بعد شهر على تغيب الرئيس تبون

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)