أمريكا تدعو لتحرك دولي ضد إيران بشأن صاروخ أطلق على السعودية

اتهمت الولايات المتحدة إيران الثلاثاء بإمداد المتمردين الحوثيين في اليمن بصاروخ أطلق على السعودية في يوليو تموز الماضي.

ودعت الأمم المتحدة إلى تحميل إيران المسؤولية عن انتهاك قرارين لمجلس الأمن.

وقالت السفيرة الأمريكية في المنظمة الدولية نيكي هالي إن المعلومات التي كشفت عنها السعودية أظهرت أن الصاروخ الذي أطلق في يوليو تموز إيراني من طراز (قيام) ووصفته بأن "نوع من الأسلحة التي لم تكن موجودة في اليمن قبل الصراع".

وتستهدف القوات التي تقودها السعودية، والتي تدعم الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، الحوثيين المتحالفين مع إيران في حرب أودت بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص وتسببت في أزمة إنسانية في واحد من أفقر بلدان المنطقة.

وأفادت هالي بأن الحرس الثوري الإيراني انتهك قرارين لمجلس الأمن بشأن اليمن وإيران بتقديمه الأسلحة للحوثيين. وأضافت أن صاروخ جرى إسقاطه فوق السعودية يوم السبت "ربما يكون إيراني المنشأ أيضا".

وتابعت قائلة "نشجع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين على اتخاذ الإجراء اللازم لتحميل النظام الإيراني المسؤولية عن هذه الانتهاكات".

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قوله الثلاثاء إن إمداد إيران الفصائل المسلحة في اليمن بالصواريخ "يعد عدوانا عسكريا ومباشرا من جانب النظام الإيراني وقد يرقى إلى اعتباره عملا من أعمال الحرب ضد المملكة".