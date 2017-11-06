مقتل نائب أمير منطقة عسير السعودية في تحطم مروحية

قالت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية الرسمية إن منصور بن مقرن، نائب أمير منطقة عسير بجنوب السعودية، وعدة مسؤولين قُتلوا في حادث تحطم طائرة هليكوبتر اليوم الأحد.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الطائرة سقطت أثناء قيام المسؤولين بجولة في منطقة قرب ساحل منطقة عسير المجاورة لليمن.

ولم تعط التقارير تفاصيل بشأن سبب تحطم الطائرة.

وبث حساب غير رسمي على تويتر، ينشر أخبار الأمير منصور، قبل ساعات من وفاته (الأحد) مقطع فيديو يظهر لحظة وصول الأمير لمحافظة البرك بمنطقة عسير لتفقد "عدد من المشاريع التنموية" بالمحافظة، كما نشر الحساب مقطعا آخر من جولته التفقدية.