شاهد: لبنانيون يخشون العواقب الاقتصادية بعد استقالة الحريري

عبر لبنانيون (الاثنين) عن مخاوفهم بشأن العواقب الاقتصادية وعدم استقرار الوضع بعد الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سعد الحريري.

وغادر الحريري لبنان إلى السعودية (الجمعة) الماضية ثم أعلن استقالته (السبت) في بيان بثه التلفزيون من الرياض مشيرا إلى أنه يعتقد أن مؤامرة كانت تحاك لاستهداف حياته متهما إيران وحليفتها جماعة حزب الله اللبنانية ببث الفتنة في العالم العربي.

وأطاحت استقالة الحريري بحكومة ائتلافية كانت تضم حزب الله وأعادت لبنان إلى صدارة الصراع الإقليمي بين السعودية وإيران كما أنها تخاطر بنشوب أزمة سياسية مفتوحة وتوترات طائفية في لبنان.

وقالت مصادر في قصر الرئاسة بلبنان إن الرئيس ميشال عون لن يتخذ أي إجراء يتعلق باستقالة الحريري قبل عودة الحريري من الخارج.