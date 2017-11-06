شاهد: خالد علي يعتزم الترشح لرئاسة مصر في انتخابات 2018

قال المحامي والناشط الحقوقي المصري خالد علي (الاثنين) إنه يعتزم الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وذلك في تحد للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتوقع على نطاق واسع أن يعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية.

وقال علي في مؤتمر صحفي بمقر حزب الدستور بالقاهرة "قررنا اليوم الإعلان عن البدء في بناء حملتنا"، منتقدا الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في عهد السيسي.

وقد يُحرم علي من الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية إذا ما أيدت محكمة استئناف حكما أصدرته محكمة للجنح في سبتمبر/أيلول بحبسه لثلاثة أشهر بتهمة ارتكاب فعل فاضح خادش للحياء العام.

وستعقد أولى جلسات الاستئناف على الحكم بعد غد (الأربعاء).

وكشف علي قبل ساعات من عقد المؤتمر الصحفي أن قوات الأمن المصرية داهمت المطبعة التي تطبع الأوراق الخاصة بالمؤتمر لإعلان موقفه من الانتخابات الرئاسية المصرية.

وأضاف خلال تدوينة له على صفحته بـ "فيسبوك": "داهمت منذ قليل قوات الأمن المطبعة التي تقوم بطباعة الأوراق الخاصة بالمؤتمر الصحفي اليوم لإعلان موقفي من الانتخابات الرئاسية، وقامت بالاستيلاء ومصادرة جانب من الأوراق وتمزيق الباقي، في محاولة قمعية تستبق المؤتمر الصحفي، وهو ما يؤكد مدى ضيق الدولة الأمنية بأي محاولة لفتح المجال العام وطرح رؤى بديلة لنظام الإفقار والاستبداد الحالي".

تدوينة خالد علي

وأوضح علي، "أن مصادرة الأوراق بما تحويه من رؤية تحاول طرح سبل مختلفة لمواجهة أزمة الحكم في مصر، وفي ظل الأخطار التي تواجه الدولة المصرية وتنذر بمصير مظلم، لن يمنعنا من طرح هذه الرؤى على الشعب المصري الذي يظل الأمل معلقا دوما على قدرته على التغيير ومقاومة الظلم والمشاركة الفاعلة في صنع بدائل أفضل للمستقبل. فهو بوصلتنا وقبلتنا التي نتوجه إليها".

من جانبه نفى مصدر أمني لـ " الجزيرة مباشر" قيام قوات الأمن بمداهمة أي مطبعة أو مكتبة تقوم بطباعة الأوراق الخاصة بالمؤتمر الصحفي للمحامي خالد علي، للإعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2018.