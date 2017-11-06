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سياسة|الولايات المتحدة

بعكس أوباما: ترمب يحيي إمبراطور اليابان من دون انحناء

تحية ترمب وأوباما لإمبراطور اليابان
تحية ترمب وأوباما لإمبراطور اليابان
6/11/2017

حيا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إمبراطور اليابان أكيهيتو وزوجته الإمبراطورة ميتشيكو اليوم (الاثنين) بمصافحة وإيماءة رأس لكن من دون انحناء.

وتجنب ترمب الخطأ الذي وقع فيه سلفه باراك أوباما عندما انحنى بشدة، ما أثار انتقادات في بلاده.

واستقبل الإمبراطور الياباني وزوجته عند مدخل القصر، ترمب وزوجته ميلانيا.

وابتسم ترامب وصافح الإمبراطور (83 عاما) وهز رأسه لتحيته ثم حيا الإمبراطورة أيضا، ودخل الأربعة القصر حيث تحدثوا عبر مترجمين.

وبعد الاجتماع صافح ترمب الإمبراطور أكيهيتو مجددًا وربت على ذراعه مرارًا، وقال ترامب "أشكرك على الاجتماع العظيم، أثق أننا سنلتقي مجددًا".

وتعرض أوباما لانتقاد شديد بعد لقائه الإمبراطور في طوكيو في 2009 حيث قال منتقدوه في الولايات المتحدة إنه انحنى انحناءة شديدة أمام أكيهيتو.

وقال بعض من علقوا على الأمر إن الرئيس الأمريكي يجب ألا يحني رأسه أمام أعضاء عائلة مالكة أجنبية.

 

 

 

المصدر : رويترز
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