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سياسة

الممثليات الأمريكية تبدأ استلام طلبات التأشيرة من الأتراك

القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول
القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول
6/11/2017

أعلنت خدمة معلومات تأشيرة الولايات المتحدة في تركيا (الاثنين) بدء البعثات الدبلوماسية الأمريكية، استلام طلبات الحصول على تأشيرة الدخول من المواطنين الأتراك، على نطاق محدود.

جاء ذلك في رسالة وجهتها خدمة معلومات تأشيرة الولايات المتحدة إلى المتقدمين من تركيا للحصول على تأشيرة الدخول الأمريكية.

وأوضحت خدمة معلومات التأشيرة في رسالتها للمتقدمين، أن البعثات الدبلوماسية الأمريكية في تركيا بدأت على نطاق محدود استلام طلبات الحصول على التأشيرات.

وأضافت أنه بإمكان الذين يرغبون بالسفر إلى الولايات المتحدة، أخذ موعد جديد لتقديم الطلب من أجل الحصول على تأشيرة دخول.

وأشارت إلى أنه قد تكون هناك فترة انتظار أطول من المعتاد بسبب الاستقبال المحدود للطلبات.

واستدركت أنه بإمكان الأشخاص المستعجلين على السفر إلى الولايات المتحدة، اتباع خطوات الحصول على تأشيرة عاجلة، شريطة تبيان السبب.

وفي 8 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة تعليق خدمات التأشيرات في مقرها والقنصليات الأمريكية في تركيا "باستثناء الهجرة".

وعلى الفور ردت السفارة التركية في واشنطن على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل.

وكان التوتر الدبلوماسي بين البلدين قد بدأ بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس "متين طوبوز" الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها "التجسس".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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