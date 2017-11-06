السيسي يضم "مقاومة الإرهاب" إلى قائمة حقوق الانسان

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد إن "مقاومة الإرهاب" تعتبر من حقوق الإنسان على غرار الحقوق الأخرى مثل حرية التعبير، وذلك أمام منتدى في منتجع شرم الشيخ في جنوب سيناء.

وأضاف أن "الإرهاب ينتهك إنسانيتنا ومقاومته حق جديد أضيفه في مصر لحقوق الإنسان".

وتابع أمام "المنتدى العالمي للشباب" الذي يستمر أربعة أيام أن "شباب مصر خاضوا معركة بناء وتنمية بالتوازي مع محاربة الإرهاب".

وينظم منتدى شباب العالم للمرة الأولى بمشاركة نحو 3000 شاب من أكثر من مائة دولة فضلا عن حضور بعض قادة الدول المدعوة.

ويواجه السيسي اتهامات عديدة من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بتقييد حرية التعبير والتضييق على المعارضة وإحكام قبضته على الإعلام من خلال حجب مئات المواقع الالكترونية.

ومنذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في 2013 تشن السلطات حملة اعتقالات واسعة ضد النشطاء الإسلاميين على خلفية اتهامات بممارسة الارهاب.

كما تم توقيف العديد من الناشطين السياسيين المؤيدين لثورة يناير/ كانون الثاني 2011 التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك، وإحالتهم للمحاكم بتهم تتعلق بالتجمهر والتظاهر غير المشروع.

وأطلق عدد من النشطاء المصريين حملة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد "منتدى شباب العالم" واستخدموا الشعار ذاته الذي يروج للحدث في محاولة لعرض مظاهر القمع في مصر.

وقام النشطاء بعرض صور وفيديوهات لبعض المعتقلين إلى جانب مشاهد من قمع وتعذيب الشرطة لمدنيين.

وتقول السلطات المصرية باستمرار إن الانتهاكات التي يرتكبها عناصر الشرطة "حالات فردية" وليست ممارسات منهجية.