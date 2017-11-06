الاحتلال يعثر على جثامين خمسة شهداء من غزة

قالت قوات الاحتلال الإسرائيلي (الأحد) إنها انتشلت جثث 5 فلسطينيين استشهدوا عندما فجرت نفقا الأسبوع الماضي حفره نشطاء تحت حدود قطاع غزة.

وقال بيان عسكري للاحتلال إن إسرائيل تأمل أن تستخدم هذه الجثامين من أجل إعادة إسرائيليين محتجزين في غزة.

وتم انتشال جثامين سبعة شهداء آخرين على الجانب الحدودي في غزة (الإثنين) الماضي عندما دمر الاحتلال هذا النفق الذي أقيم عبر الحدود ليرتفع عدد الشهداء إلى 12.

وقال البيان إنه منذ تفجير هذا النفق عملت قوات الاحتلال الإسرائيلي لاستكمال عمليات الكشف والتدمير وإنه "خلال العمل المتواصل في المنطقة تم اكتشاف الجثث".

وقالت جماعة الجهاد الإسلامي (الجمعة) إن خمسة من أعضائها فُقدوا في تفجير النفق.

وقالت إسرائيل هذا العام إنها ستحتجز جثامين الشهداء الذين يقتلون في هجمات على مواطنيها من أجل الضغط على حركة حماس لإعادة رفات جنود ومدنيين إسرائيليين مفقودين.

وتقول حماس إنها تحتجز جنديين إسرائيليين أعلن الجيش مقتلهما بعد فقدهما خلال عمليات في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 2014.

وتقول حماس أيضا إنها تحتجز إسرائيليين اثنين ضلا طريقهما داخل قطاع غزة.