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سياسة|المملكة العربية السعودية

الأمم المتحدة تطالب بـ"ضمانات" حول قانونية "توقيفات السعودية"

الملياردير السعودي الوليد بن طلال أحد الذين تم توقيفهم بالسعودية
الملياردير السعودي الوليد بن طلال أحد الذين تم توقيفهم بالسعودية
6/11/2017

طالبت الأمم المتحدة، بضمانات بشأن قانونية حملة التوقيفات التي نفذتها المملكة العربية السعودية (السبت) الماضي، ضد 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين في البلاد بتهم "فساد".

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحفي عقده (الاثنين) في مقر المنظمة الدولية بنيويورك "نحن نريد ضمانات بأن إجراءات العملية القانونية (لهذه التوقيفات) قد تم استيفاؤها بشكل كامل".

جاء ذلك في معرض رد "فرحان حق" على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام للأمم المتحدة من احتجاز السلطات السعودية لعد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال دون صدور قرار من القضاء.

وأمس الأول (السبت) قالت قناة العربية السعودية، إنه تم إلقاء القبض على 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين بالبلاد، من جانب لجنة مكافحة الفساد المشكلة.

وأصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، في ذات اليوم، حزمة أوامر ملكية، يقضي أحدها بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.

وقضى الأمر الملكي الذي نشرت نصه وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، بصلاحيات واسعة تبدأ بحصر قضايا الفساد العام، ولا تنتهي بالتحقيق وأوامر القبض.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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