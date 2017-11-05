وسائل إعلام سعودية: إيقاف 10 أمراء وعشرات المسؤولين السابقين

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن السلطات في المملكة أوقفت عشرة أمراء وعشرات الوزراء والمسئولين السابقين في المملكة.

وقالت صحف ومواقع إخبارية سعودية إن رجال أعمال مشهورين في المملكة صدرت أوامر بإيقافهم في قضايا فساد مالي.

وجاءت تلك الأوامر عقب الإعلان عن أمر ملكي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وتقوم اللجنة بالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام .

ونص الأمر الملكي على أن "للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وعند إكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن".