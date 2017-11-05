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سياسة|المملكة العربية السعودية

هيئة كبار العلماء السعودية تعلِّق على توقيف أمراء ووزراء بتهم فساد

عبد العزيز آل الشيخ رئيس هيئة كبار العلماء في السعودية
عبد العزيز آل الشيخ رئيس هيئة كبار العلماء في السعودية
5/11/2017

أكدت هيئة كبار العلماء السعودية، السبت، على ضرورة محاربة الفساد، وأن الشريعة الإسلامية تأمر به، مؤكدةً أن محاربة "الفساد" لا تقل أهميةً عن محاربة "الإرهاب".

وأوضحت الهيئة في بيان "حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، اللذين  يسيران بالمملكة العربية السعودية، لتكون في مقدمة الدول في محاربة جريمة الفساد".

وأضافت أن "محاربة الفساد تأمر به الشريعة الإسلامية، وتقضي به المصلحة الوطنية، ومحاربته لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب".

يُذكر، أن الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر عدة أوامر ملكية، السبت، تضمنت إنشاء هيئة عليا لمحاربة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وجاء في البيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي، والذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء السبت أنه تم "تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والكيانات المتعلقة بقضايا الفساد، وإصدار أوامر منع السفر والقبض ولها الحق في اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى تحال للجهات القضائية، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين في قضايا الفساد".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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