قيادة الجيش اللبناني تنفى وجود مخططات لاغتيال سعد الحريري

قال الجيش اللبناني (الأحد) إنه لم يتبين له وجود أي مخطط لوقوع عمليات اغتيال في البلاد.

وجاء بيان قيادة الجيش بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته مشيرا إلى أنه يعتقد أن مؤامرة كانت تحاك لاستهداف حياته.

وقال البيان: "تشير قيادة الجيش إلى أنه بنتيجة التوقيفات والتحقيقات التي تجريها باستمرار، بالإضافة إلى المعطيات والمعلومات المتوافرة لديها، لم يتبين لها وجود أي مخطط لوقوع عمليات اغتيال في البلاد".

وكانت وسائل إعلام سعودية قالت إنه تم إحباط مخطط لاغتيال رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري في بيروت قبل أيام، عبر تعطيل أبراج المراقبة أثناء تحرك موكبه، دون تفاصيل.

وجاءت هذه الأنباء بعد إعلان الحريري (السبت) من الرياض استقالته من منصبه، حيث أعرب عن خشيته على حياته قائلا "إننا نعيش أجواء شبيهة بالأجواء التي سادت قبيل اغتيال الشهيد رفيق الحريري، وقد لمست ما يحاك في الخفاء لاستهداف حياتي".