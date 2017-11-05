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سياسة

شاهد| نصر الله: استقالة الحريري كانت قرارا سعوديا أُجبر عليه

5/11/2017

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله (الأحد) إن استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري كانت قرارا سعوديا أٌملي على الحريري وأجبر عليه.

جاءت تصريحات نصر الله في خطاب متلفز تعليقا على استقالة رئيس الحكومة اللبنانية من العاصمة السعودية السبت.

وقال نصر الله إن "الاستقالة كانت قرارا سعوديا أُملي على الرئيس سعد الحريري وأُجبر عليه، وإن الاستقالة لم تكن نيته ولا رغبته ولا إرادته ولا قراره".

وتابع قائلا إن نص الخطاب "كتبه سعودي وهذه الأدبيات هي أدبيات سعودية ورئيس الحكومة قام بتلاوته".

وأضاف نصر الله أن "الشكل الذي جرى به إعلان استقالة الحريري من الرياض يتعلق بكرامة لبنان وكرامة الحريري نفسه".

وتابع قائلا إن جميع السياسيين اللبنانيين فوجئوا باستقالة الحريري، بدءا من رئيس الجمهورية، وانتهاء بنواب تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري.

واعتبر زعيم حزب الله أن ما يتم الترويج له من كشف مخططات لاغتيال الحريري أو غيره ربما يكون مبررا من السعودية لمنع الحريري من العودة إلى لبنان مستقبلا.

وأكد نصر الله أنه ليس من مصلحة أحد أن يرجع لبنان إلى ما كان عليه من توتر واحتقان قبل التسوية السياسية.

وتساءل نصر الله عن وضع الحريري حاليا في السعودية في ظل الاعتقالات التي تنفذها سلطات المملكة بحق أمراء ووزراء ورجال أعمال بارزين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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