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سياسة

شاهد: لقطات تكشف حجم الدمار في دير الزور السورية

5/11/2017

بعد يوم واحد من إعلان النظام السوري النصر على تنظيم الدولة في مدينة دير الزور بشرق البلاد أظهرت لقطات نشرت على الإنترنت حجم الدمار الذي حل بالمدينة.

وتقع مدينة دير الزور، التي كانت معقلا للمسلحين، على الضفة الغربية من نهر الفرات، وهي أكبر وأهم مدينة في شرق سوريا ومركز إنتاج النفط في البلاد.

وقال الإعلام الرسمي للنظام السوري إن قواته استعادت (الجمعة) بالكامل مدينة دير الزور شرقي سوريا من تنظيم الدولة، حيث قتل العشرات في قصف تعرضت له المدينة في الساعات الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية أن الجيش وما يسمى القوات الرديفة حرروا دير الزور بالكامل و"أعادوا إليها الأمن والاستقرار" بعد القضاء على آخر معاقل تنظيم الدولة.

ويضغط هجوم منفصل تشنه فصائل كردية وعربية، يدعمها تحالف تقوده الولايات المتحدة بضربات جوية وقوات خاصة، على تنظيم الدولة عند الضفة الشرقية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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