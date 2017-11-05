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سياسة

شاهد: لحظة إطلاق صاروخ للحوثيين على العاصمة السعودية

5/11/2017

كشفت وسائل إعلام تابعة لمليشيا الحوثي في اليمن عن لحظة إطلاق صاروخ باليستي على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض مساء السبت.

وقالت قناة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي إنها أطلقت صاروخا باليستيا بعيد المدى من نوع "بركان تو إتش" على مطار الملك خالد الدولي.

ونقلت قناة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي عن مصدر عسكري للحوثيين أن الصاروخ "أصاب هدفه بدقة عالية".

لكن المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي قال في بيان "تم اعتراض الصاروخ من قبل سرايا البيتريوت" وقد أدى اعتراضه لتناثر الشظايا بمنطقة غير مأهولة بشرق مطار الملك خالد الدولي ولم تكن هناك أية إصابات".

المصدر : الجزيرة مباشر
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