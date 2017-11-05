زعيم كتالونيا المعزول يسلم نفسه للشرطة البلجيكية

سلم زعيم إقليم كتالونيا المعزول كارلس بودجمون وأربعة من زملائه أنفسهم للشرطة البلجيكية (الأحد) في أعقاب إصدار إسبانيا مذكرة اعتقال بحقهم لاتهامهم بالتمرد والعصيان.

وبودجمون وزملاؤه مطلوبون لدى مدريد بسبب مسعاهم للاستقلال بالإقليم عن إسبانيا.

وأصبح بودجمون الواجهة العامة للحركة من أجل الاستقلال.

ومن بين الاتهامات الأخرى الموجهة لهم إساءة استغلال الأموال العامةK والعصيانK وانتهاك الثقة فيما يتعلق بحملة الاستقلال التي أدخلت إسبانيا في أزمة سياسية فيما يتعافى اقتصادها من كساد حاد وأزمة مصرفية.

وتولت مدريد السيطرة الإدارية على إقليم كتالونيا الذي كان يتمتع بحكم ذاتي ودعت لإجراء انتخابات جديدة فيه في 21 ديسمبر/كانون الأول.

وأشار استطلاعان للرأي إلى أن الأحزاب المؤيدة لاستقلال كتالونيا ستفوز مجتمعة بالانتخابات على الرغم من أنها قد لا تحصل على الأغلبية المطلوبة لإحياء حملة الانفصال.

كما أظهر الاستطلاعان أن الأحزاب المؤيدة لبقاء كتالونيا جزءا من إسبانيا ستتقاسم المقاعد المتبقية لكنها ستجمع نحو 54% من الأصوات.

وسافر بودجمون إلى بلجيكا بعد فترة قصيرة من تولي مدريد السيطرة على الإقليم.

وسلم بودجمون وأربعة من مستشاريه السابقين أنفسهم للشرطة في بروكسل صباح الأحد.

وسيستمع قاض لحجة المتهمين في القضية بعد ظهر (الأحد) ولديه حتى صباح (الإثنين) لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الإجراءات الرسمية لطلب التسليم قد استكملت.

ووفقا لاستطلاع أجرته (جي.إيه.دي3) شمل 1233 شخصا في الفترة ما بين 30 أكتوبر/تشرين الأول والثالث من نوفمبر/تشرين الثاني ونشرته صحيفة لافانجوارديا فستحصل ثلاثة أحزاب مؤيدة للاستقلال على ما بين 66 و69 مقعدا في البرلمان المؤلف من 135 مقعدا.

وخلص استطلاع آخر أجري في ذات الفترة لصالح صحيفة لاريزون المحافظة لنتائج مشابهة إذ أظهر أن الأحزاب المؤيدة للاستقلال ستحصل على أغلب الأصوات لكنها لن تصل إلى أغلبية برلمانية مؤلفة من 65 مقعدا.

وستتقاسم الأحزاب المؤيدة لوحدة إسبانيا بشكل عام باقي المقاعد إذ أنها لن تخوض الانتخابات كجبهة موحدة.

لكن نسبة مشاركة الناخبين ستسجل نسبة قياسية تبلغ 83% وفقا لاستطلاع (جي.إيه.دي3).

ووفقا لنظام مذكرة الاعتقال الأوربية يمكن للمتهمين الخمسة الموجودين في بلجيكا الموافقة على الفور على أمر التسليم أو سيحدد القاضي كفالة لإطلاق سراحهم أو يحتجزهم. وعلى السلطات البلجيكية أن تبلغ نظيرتها الأوربية إذا لم تنفذ مذكرة الاعتقال الأوربية بعد 90 يوما.

ودعا بودجمون (السبت) إلى تشكيل جبهة سياسية كتالونية موحدة للاستقلال عن إسبانيا ولمعارضة اعتقال أعضاء سابقين في حكومته.

وقال حزب بودجمون إنه سيقود الحزب في الانتخابات.

وأمرت المحكمة العليا الإسبانية (الخميس) باحتجاز تسعة من أعضاء مجلس وزرائه المقال رهن التحقيق والمحاكمة السياسية.

وأفرج عن أحد أعضاء مجلس وزراء كتالونيا المقال بعد أن دفع كفالة قدرها 50 ألف يورو (الجمعة) فيما يمكن أن يبقى الثمانية الباقون رهن الاحتجاز لما يصل إلى أربع سنوات.

ويظهر استطلاع الرأي الأول أن 59% من المشاركين يعتقدون أن الإجراءات القانونية ضد بودجمون غير مبررة فيما يعتقد 69.3% أن حبس سياسيين في الإقليم سيمنح حركة الاستقلال دفعة في صناديق الاقتراع.

ودعت جماعتان معنيتان بالحقوق المدنية في كتالونيا تعرض زعمائهما للحبس الشهر الماضي لاتهامهم بالعصيان إلى إضراب عام في الثامن من نوفمبر تشرين الأول وإلى مظاهرات في 11 من ذات الشهر احتجاجا على الاعتقالات.

لكن حشدا في برشلونة (الأحد) لم يتألف إلا من بضعة مئات في فارق كبير عن مئات الآلاف الذين شاركوا في مسيرات مؤيدة للاستقلال الشهر الماضي.