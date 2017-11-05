رويترز: الرئيس اللبناني لن يقبل استقالة الحريري حتى يلتقي به

نقلت وكالة رويترز عن مصادر في قصر الرئاسة اللبناني أن رئيس الجمهورية ميشال عون لن يقبل استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري إلى حين عودته إلى لبنان.

وأعلن الحريري استقالته فجأة (السبت) من السعودية، مشيرا إلى مؤامرة تستهدف حياته، ومهاجما إيران وجماعة حزب الله المتحالفة معها. وأعلن الجيش اللبناني اليوم (الأحد) إنه لم يكتشف أي مخطط لعمليات اغتيال في البلاد.

ودفعت استقالة الحريري بلبنان مجددا إلى واجهة الصراع الإقليمي بين إيران، حليفة حزب الله، والسعودية حليفة الحريري.

وقالت مصادر القصر الرئاسي إن "رئيس الجمهورية يتابع الاتصالات، وعُلم ألا قرار بالبت في الاستقالة سلبا أو إيجابا قبل عودة الحريري وفهم الأسباب".

وحاول حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة تهدئة المخاوف من أن تؤدي الاضطرابات السياسية التي نتجت عن استقالة الحريري إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الهش بالفعل في لبنان.

وأصدر سلامة بيانا يؤكد على استقرار الليرة اللبنانية. وسعر الليرة اللبنانية ثابت أمام الدولار عند نحو 1500 ليرة.

ووفقا للنظام الطائفي في لبنان لا بد وأن يكون الرئيس مسيحيا مارونيا، ورئيس البرلمان شيعيا، ورئيس الوزراء سنيا. والحريري هو السياسي السني الأكثر تأثيرا في البلاد.

وكان رفيق الحريري والد سعد رئيسا للوزراء بعد الحرب الأهلية التي شهدها لبنان بين عامي 1975 و1990 وتم اغتياله في تفجير سيارة مفخخة عام 2005.

ووجهت محكمة تدعمها الأمم المتحدة اتهامات لخمسة من عناصر حزب الله بالضلوع في عملية الاغتيال فيما نفى حزب الله ذلك.

ونشرت وسائل إعلام سعودية تقارير عن محاولة اغتيال الحريري في الأيام الأخيرة لكن جميع الأجهزة الأمنية الرئيسية في لبنان قالت إنه ليس لديها معلومات عن هذه المؤامرة.