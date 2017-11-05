الوليد بن طلال صاحب الـ17 مليار دولار في قبضة بن سلمان (بروفايل)

من المحتمل أن يكون لاحتجاز الأمير السعودي الوليد بن طلال، الذي اشتهر بمراهناته الكبرى على سيتي غروب وشركات غربية كبرى، أثر على استثمارات بمليارات الدولارات في مختلف أنحاء العالم.

ففي نظر كثيرين من الأجانب يمثل الأمير الوليد، الذي قدرت مجلة فوربس ثروته بمبلغ 17 مليار دولار، وجه قطاع الأعمال السعودي؛ إذ يظهر كثيرا على شاشات التلفزيون العالمية وفي تقارير عن استثماراته وأسلوب حياته.

وفي العام 2013 نشرت مجلة فوربس تقريرا وصفت فيه قصره الفخم المكسو بالرخام والمؤلف من 420 غرفة في الرياض، وطائرته الخاصة من طراز بوينغ 747 ومنتجعه على أطراف العاصمة السعودية على مساحة 120 فدانا وبه خمسة بيوت، وخمس بحيرات صناعية، ونسخة مصغرة من الأخدود العظيم (غراند كانيون) الشهير في الولايات المتحدة.

كما اشتهر عن الأمير الوليد جرأته في إبداء آرائه في السياسة، واحتل تصريح له عناوين الصحف عام 2015 عندما وصف دونالد ترمب بأنه "عار" عبر "تويتر" خلال الحملة الانتخابية الأمريكية.

وربما تصبح استثمارات الأمير الوليد الحالية والمستقبلية موضع شك بعد اعتقاله في تحقيق تجريه هيئة سعودية جديدة لمكافحة الفساد.

واحتجز الوليد وعشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال السعوديين البارزين مساء السبت ضمن تحقيقات تجريها هيئة مكافحة الفساد التي أنشئت السبت أيضا برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال مدير تنفيذي كبير في مؤسسة مالية أوربية زار الرياض أواخر الشهر الماضي لحضور مؤتمر دولي يروج للسعودية كوجهة للاستثمارات: "ستطرح أسئلة عما يعنيه كل ذلك".

وأضاف "الناس سيدرسون أي نوع من الممتلكات الدولية يخص من تم اعتقالهم لمعرفة أثر ذلك عليها".

وبخلاف حصة في مجموعة سيتي غروب يملك الأمير الوليد (62 عاما) حصصا مهمة في موقع التدوين المصغر "تويتر" وشركة ليفت لتوصيل الركاب وشركة تايم وارنر، وهي شركة أمريكية كبرى للإنتاج الإعلامي.

وفي الآونة الأخيرة اشترت شركته الاستثمارية "المملكة القابضة"، التي هوى سعر سهمها 10% (الأحد) في رد فعل من السوق على احتجازه، حوالي نصف حصة تبلغ 31.1% في البنك السعودي الفرنسي من بنك كريدي أغريكول الفرنسي.

وكان والد الأمير الوليد وزيرا للمالية في السعودية خلال الستينيات.

وأسس الأمير الوليد شركة المملكة القابضة عام 1979 واتجه في البداية للاستثمار في قطاع العقارات في الرياض، وفي التسعينيات دخل سوق وول ستريت الأمريكية واستثمر بكثافة في سيتي غروب.

وربطته علاقة وثيقة بالرئيس التنفيذي السابق لمجموعة "سيتي غروب"، سانفورد (ساندي) ويل، كما أقام علاقات وثيقة مع قيادات أخرى في وول ستريت من بينها لويد بلانكفين الرئيس التنفيذي لغولدمان ساكس.

وزاد الأمير الوليد حصته في سيتي غروب في ذروة الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات، واحتفظ بها وقال الشهر الماضي إنه راض جدا عن استثماره في المجموعة.

وقال رجل أعمال في منطقة الخليج "هو دائما وجه مشرق غير رسمي للسعودية رغم أنه لم يكن قط من صناع القرار الرئيسيين في المملكة".

وخلال حملة الانتخابات الأمريكية طالب الأمير الوليد بأن ينسحب ترمب من الانتخابات بعد أن تعهد ترمب بمنع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.

ورد ترمب بنشر تغريدة قال فيها: "يريد الأمير الوليد التحكم في السياسيين الأمريكيين بأموال والده. لن يمكنك فعل هذا عندما يتم انتخابي".

وبعد فوز ترمب في الانتخابات قال الأمير الوليد إنه رغم الخلافات السابقة فقد قال الشعب الأمريكي كلمته وهنأ ترمب على فوزه.

وكان الأمير الوليد كذلك من مؤيدي تشغيل النساء في السعودية ورفع الحظر على قيادة النساء للسيارات. وفي سبتمبر/أيلول أمر الملك سلمان بن عبد العزيز برفع هذا الحظر اعتبارا من العام المقبل.