استقالة وزير اسكتلندي بسبب السلوك الجنسي "غير اللائق"

استقال وزير حكومي اسكتلندي يوم السبت بسبب ما وصفه بالسلوك "غير اللائق" حيث انتشرت ادعاءات بسوء السلوك الجنسي في السياسة من وستمنستر إلى مناطق أخرى في بريطانيا.

وقال مارك ماكدونالد، وزير رعاية الطفل في اسكتلندا: "أعتذر دون تحفظ لأي شخص تسببت في شعوره بالضيق أو ربما وجد سلوكي غير ملائم" .

ولم يقدم السياسي البالغ من العمر 37 عاما والمنتمي للحزب الوطني الاسكتلندي أي تفاصيل اخرى.

ووفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية فإن ماكدونالد واحد من اثنين من أعضاء الحزب الوطني الاسكتلندي يخضعان للتحقيق من جانب الحزب حول سوء السلوك المحتمل.

وقبل أيام قليلة، استقال مايكل فالون من منصبه كوزير للدفاع البريطاني بعد ادعاءات بسوء سلوك جنسي.