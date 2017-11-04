52 مليون طفل يعانون من فيروس التهاب الكبد حول العالم

كشفت بيانات حديثة، عن وجود 52 مليون طفل يعانون من فيروسي التهاب الكبد "سي" و "بي"، بينما يعاني 2.1 مليون طفل من فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب "الإيدز" حول العالم.

صدرت تلك البيانات عن قمة" التهاب الكبد الوبائي "التي اختتمت أعمالها مساء الجمعة في مدينة ساو باولو البرازيلية.

وأفادت القمة أن هناك 325 مليون شخص يعانون من التهاب الكبد الفيروسي في عام 2016 حول العالم، بينهم 4 ملايين طفل تحت سن 19 عام يعانون من الفيروس "سي" و48 مليون تحت 18 عاما يعانون من الفيروس "بي".

وأضاف الباحثون أنه يمكن للفيروسين "سي" و "بي" أن يؤديا إلى تليّف وسرطان الكبد والوفاة في حالة عدم العلاج.

وقال البروفيسور راكيل بيك، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي لمكافحة التهاب الكبد، إن البيانات الحديثة تكشف أن عددًا هائلاً من الأطفال يعانون من الالتهاب الكبدي عالميًا، معظمهم من الدول النامية ولا يتم تشخيص معظم الإصابات بين الأطفال والرضع أو المعالجة بشكل فعال ما يؤدي إلى الوفاة.

وأكد المشاركون في القمة أن الفيروس "سي" يمكن أن ينتقل من الأم إلى الطفل، كأحد الأسباب الرئيسية، ولكن الأطفال والحوامل الذين يعانون من سرطان الكبد الذي يسببه الفيروس "سي" لا يمكنهم أن يتناولوا العقاقير المضادة للسرطان أو المضادة للفيروس "سي.

وتؤكد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ووكالة الأدوية الأوربية، أن الأطفال فوق 12 سنة يمكنهم تناول تلك العقاقير، ولكن هناك تحذيرات من الآثار الجانبية لهذه الأدوية، ومنها تثبيط معدل النمو، والأنيميا، وفقدان الوزن، والإعياء والتعب، والأنفلونزا.

وفي المقابل، أشار الباحثون إلى أن انتشار التهاب الكبد فيروس "بي" ينخفض بشكل ملحوظ بسبب انتشار التطعيم واللقاحات التي تعطى للأم والطفل وتكافح الفيروس "بي"، على عكس الفيروس "سي" الذي لا تتوافر له تطعيمات.

والفيروسان "سي" و "بي"، يمكن أن يؤديا إلى تراجع وظائف الكبد أو الفشل الكبدي، إذا لم يتم اكتشافهما بسرعة، وقد ينتهي المطاف ببعض المرضى إلى الإصابة بتليف الكبد، كما أن الفحص الفعال، والتشخيص السريع والحاسم، يوقف انتشار الفيروس.