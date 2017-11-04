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سياسة

وزراء خارجية دول الحصار يجتمعون في أبوظبي

وزراء خارجية دول الحصار يجتمعون في أبو ظبي
وزراء خارجية دول الحصار يجتمعون في أبو ظبي
4/11/2017

أعلنت الخارجية المصرية، اليوم (السبت) عقد اجتماع رباعي لوزراء خارجية دول حصار قطر، على هامش منتدى إماراتي في أبوظبي.

وأكدت الخارجية المصرية عبر متحدثها أحمد أبوزيد، أن وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين اجتمعوا اليوم على هامش منتدى "صير بني ياس" المقام بالعاصمة الإماراتية بأبوظبي.

وأوضح أبوزيد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر أن الحوار بين وزراء خارجية دول الحصار "يعكس قواسم عديدة مشتركة" لم يوضحها.

ونقل المتحدث باسم الخارجية المصرية صورة للاجتماع تضم عادل الجبير، وزير خارجية السعودية، ونظيره المصري سامح شكري، والبحريني خالد آل خليفة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أنور قرقاش.

وأمس الجمعة أعلنت الخارجية المصرية، أن شكري، في زيارة ليوم واحد إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للمشاركة في الدورة الثامنة لمنتدى "صير بني ياس" السنوي، والذي تنظمه الخارجية الإماراتية بالتعاون مع مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن لبحث عدد من القضايا.

ووقتها ذكر بيان الخارجية المصرية أنه "من المنتظر أن تتناول الجلسات عددا من القضايا المطروحة على الساحة السياسية مثل الأزمة القطرية، وعملية السلام في الشرق الأوسط، والأوضاع في كل من ليبيا والعراق".

ويأتي اجتماع اليوم بعد 4 أيام من طرح وزير خارجية البحرين، تجميد عضوية قطر بمجلس التعاون الخليجي صراحة عبر حسابه بموقع تويتر، يوم 30 من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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