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سياسة

نيويورك تايمز: مساعد بحملة ترمب اجتمع مع مسؤولين روس في 2016

المستشار كارتر بيدج خلال زيارة لموسكو ديسمبر 2016
المستشار كارتر بيدج خلال زيارة لموسكو ديسمبر 2016
4/11/2017

قالت صحيفة (نيويورك تايمز) الجمعة، إن مستشار السياسة الخارجية لحملة الانتخابات الرئاسية لدونالد ترمب اجتمع مع مسؤولين من الحكومة الروسية العام الماضي.

وأشارت صحيفة (نيويورك تايمز) استنادا إلى شهادة أمام لجنة في الكونغرس الأمريكي، أن كارتر بيدج مستشار السياسة الخارجية لحملة الانتخابات الرئاسية لدونالد ترمب اجتمع مع مسؤولين من الحكومة الروسية العام الماضي.

وذكرت الصحيفة أن المستشار كارتر بيدج أنكر في مقابلات عديدة مع وسائل الإعلام في الأشهر الأخيرة الاجتماع مع مسؤولين من الحكومة الروسية خلال زيارة لموسكو في يوليو /تموز 2016 وقال إن أغلب من التقى بهم من المثقفين.

ونسبت نيويورك تايمز لشخص مطلع قوله إن بيدج بعث رسالة بالبريد الإلكتروني لأحد مساعدي حملة ترمب يشرح فيها رؤيته بعد محادثات مع مسؤولين بالحكومة الروسية وآخرين.

وقالت الصحيفة إن الرسالة تليت بصوت مرتفع خلال الشهادة التي جرت في جلسة مغلقة الخميس في لجنة المخابرات بمجلس النواب التي تحقق في تدخل روسيا في انتخابات 2016 لصالح ترمب واحتمال التواطؤ بين حملة ترمب وروسيا.

وتقول روسيا إنها لم تتدخل في الانتخابات وينفي ترمب أي تواطؤ.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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